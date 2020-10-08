В Тульской области коронавирусом заболели 19 туристов, вернувшихся с отдыха из Турции и российских курортов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают следить за состоянием жителей Тульской области, которые возвращаются в родные края с российских курортов. Так, например, на минувшей неделе коронавирусом заболели всего три человека, вернувшихся с отдыха. Всего же COVID-19 был подтвержден у 19 туристов.

Отметим, что ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у тех туляков, кто вернулся с отдыха из Турции. Их насчитали в количестве 14 человек. Также за прошедшую неделю число заболевших «ковидом» в Тульской области увеличилось на 10%, среднесуточный прирост - 0,33%.

Такие данные предоставили представители регионального правительства и штаба по коронавирусу на оперативном совещании 6 октября.