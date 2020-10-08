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Коронавирус Covid-19

Свыше 270 000 жителей Тульской области прошли тестирование на коронавирус

На оперативном собрании предоставили актуальную картину по коронавирусу
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Свыше 270 000 жителей Тульской области прошли тестирование на коронавирус

Свыше 270 000 жителей Тульской области прошли тестирование на коронавирус

Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 6 октября, состоялось очередное собрание регионального правительства и оперштаба по коронавирусу. Там была предоставлена актуальная картина по эпидобстановке в Тульской области.

По данным минувшей недели стало известно, что рост заболевших коронавирусов в регионе вырос на 10%, с ежедневным приростом в 0,33%. А жители региона продолжают сдавать тесты на «ковид». Всего же с начала эпидемии свыше 270 000 человек прошли тестирование.

Отметим, что за минувшую неделю новых случаев не было зафиксировано в пяти районах Тульской области, в два из которых остаются нетронутыми уже более трех недель.

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