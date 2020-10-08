75% жителей Тульской области переносят коронавирус в легкой форме Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 6 октября, на оперативном собрании регионального правительства и оперштаба по коронавирусу обсудили эпидемиологическую обстановку в Тульской области. Отдельной и большой темой стала ситуация по коронавирусу.

Стало известно, что за минувшую неделю число заболевших «короной» в Тульской области увеличилось на 10% со среднесуточным приростом в 0,33%. Однако у 75% пациентов заболевание проходит в легкой форме либо бессимптомно. Это же на 10% больше, чем в мае-июне.

Губернатор региона обратился к тулякам с просьбой соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы избежать распространения опасной инфекции.