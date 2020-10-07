В Тульской области число заболевших коронавирусом снова выросло Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Вчера, 6 октября, прошло собрание регионального правительства и оперативного штаба по коронавирусу. Сотрудники различных министерств, управлений и ведомств рассказали об эпидобстановке в Тульской области на сегодняшний день.

Результаты мониторинга за минувшую неделю показали, что в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, число людей с подтвержденным «ковидом» увеличилось в регионе ровно на 10%. Среднесуточный прирост составил 0,33%.

Губернатор Тульской области попросил каждого жителя соблюдать все требования Роспотребнадзора, чтобы избежать еще большего распространения опасной инфекции.