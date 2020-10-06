В Тульской области выросло число заболевших ОРВИ

За минувшую неделю в регионе зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 6 октября, на оперативном собрании регионального правительства обсудили актуальную эпидобстановку В Тульской области.

Так, за минувшую неделю было зафиксировано 6772 случая заболевания ОРВИ. Это говорит о приросте заболеваемости острым респираторным заболеванием. ПО сравнению с неделей раньше, показатель заболевших увеличился на 8,4%.

Отметим, что вместе с ростом заболевания ОРВИ, увеличился и показатель заболеваемости коронавирусом. За минувшую неделю он вырос на 10%.