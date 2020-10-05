Туляки делятся своими осенними фотографиями в листве
Фото: Алексей ФОКИН
С октября месяца в Туле наступила пора настоящей золотой осени. Крона деревьев обрела свою желтую, оранжевую, коричневую и красную гамму. Именно эта пора вдохновляет многих творческих людей — фотографов, художников, поэтов. А также, такое золотое убранство является отличным поводом сделать невероятно красивые снимки для себя и близких.
Туляки с головой погрузились в золотой листопад и начали делиться своими фотокарточками в социальных сетях.
Так, свое красивое осеннее платье запечатлела жительница Тулы @alena_zaiy
фото: Instagram
Фото: соцсети
Настоящий прыжок в осень совершила тулячка @kostina.tatiyana.vl
фото: Instagram
Фото: соцсети
Личным осенним настроением поделилась жительница Тулы @_.arinamour._
фото: Instagram
Фото: соцсети
Послушать осень в своей фотографии удалось и @furman_aleksa
фото: Instagram
Фото: соцсети
Поделилась сочным осенним урожаем @tanj_alechina_semina
фото: Instagram
Фото: соцсети
Часть листопада на фоне осадных дворов запечатлела @ksyu6enka
фото: Instagram
Фото: соцсети
Все золото осени отобразилось на фото тулячки @katibesttula
фото: Instagram
Фото: соцсети
И своей красивой осенью поделилась жительница областной столицы @12veronikavv
фото: Instagram
Фото: соцсети