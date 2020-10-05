Туляки делятся своими осенними фотографиями в листве Фото: Алексей ФОКИН

С октября месяца в Туле наступила пора настоящей золотой осени. Крона деревьев обрела свою желтую, оранжевую, коричневую и красную гамму. Именно эта пора вдохновляет многих творческих людей — фотографов, художников, поэтов. А также, такое золотое убранство является отличным поводом сделать невероятно красивые снимки для себя и близких.

Туляки с головой погрузились в золотой листопад и начали делиться своими фотокарточками в социальных сетях.

Так, свое красивое осеннее платье запечатлела жительница Тулы @alena_zaiy

фото: Instagram Фото: соцсети

Настоящий прыжок в осень совершила тулячка @kostina.tatiyana.vl

фото: Instagram Фото: соцсети

Личным осенним настроением поделилась жительница Тулы @_.arinamour._

фото: Instagram Фото: соцсети

Послушать осень в своей фотографии удалось и @furman_aleksa

фото: Instagram Фото: соцсети

Поделилась сочным осенним урожаем @tanj_alechina_semina

фото: Instagram Фото: соцсети

Часть листопада на фоне осадных дворов запечатлела @ksyu6enka

фото: Instagram Фото: соцсети

Все золото осени отобразилось на фото тулячки @katibesttula

фото: Instagram Фото: соцсети

И своей красивой осенью поделилась жительница областной столицы @12veronikavv