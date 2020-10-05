В Туле водитель иномарки перегородил автобусу остановку "ул.Луначарского"

фото:Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 5 октября, в Туле пассажиры общественного транспорта пожаловались на автохама, который не только нарушил правила дорожного движения, но еще и не захотел исправлять ситуацию.

Так на остановке Луначарского водитель иномарки припарковался перед остановкой. И все бы ничего, но место на остановке стало недоступно. К нему не смог подъехать автобус, а следовательно другие транспортные средства, перевозящие пассажиров по маршрутам, не смогут совершить правильную высадку и посадку людей. При этом, как утверждает автор поста, на замечания водителя автобуса, мужчина за рулем иномарки не обращал никакого внимания и продолжал стоять на занятом месте.

Причины такого нарушения и поведения неизвестны. Напомним, что за последнее время участились случаи автохамства на тульских дорогах. Так, на улице Советская спешащий водитель решил проскочить на красный свет, а также очевидцами были пойманы случаи неправильного паркинга на остановке возле ТулГУ и езды по тротуарам на Красноармейском проспекте.