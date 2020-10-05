В Туле на улице Советской автохам проехал на красный свет

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В Туле на улице Советской туляки засекли автохама на «Фольксвагене». Так, водитель иномарки, нарушая ПДД начал проезжать перекресток на красный цвет светофора.

Случай автохамства выложили в социальные сети с целью обратить внимание сотрудников Госавтоинспекции на грубые нарушения ПДД.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Пока что водителя автомобиля не установили. Однако, туляки восприняли данную новость как акт «стукачества» и не поддержали автора видеоролика, который рассказал об инциденте.