Футболист тульского «Арсенала» Евгений Луценко претендует на звание «Джентльмена года»-2020

Евгений Луценко претендует на звание «Джентльмена года»-2020. Фото: ПФК «Арсенал»

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко сразится за звание «Джентльмена года»-2020. Футболист стал одним из 10 игроков РПЛ, которые не только отлично играют в футбол, но и служат примером джентльменского отношения к соперникам, партнерам, болельщикам.

Евгений Луценко является воспитанником московской ФШМ. Профессиональную карьеру форвард начинал в столичном «Торпедо».

В послужном списке Луценко выступления за «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию». Последним клубом центрального нападающего было московское «Динамо».

С тульским клубом футболист подписал контракт в 2019 году. За это время нападающий «Арсенала» Евгений Луценко не раз был признан лучшим игроком по мнению РПЛ, спортивного канала и болельщиков.

Этим летом футболиста вызвали в национальную сборную на сентябрьские матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Однако проявить себя в сборной не смог из-за полученной травмы.

Кроме того, Луценко вошел в список 33-х лучших футболистов прошедшего сезона, который утвердил РФС.

Теперь болельщики могут поддержать Евгения Луценко в конкурсе «Джентльмен года»-2020. Благодаря вашим голосам, он сможет вступить в клуб футбольных джентльменов и надеть фирменный черный смокинг.

Отметим, что самого благородного, яркого и преданного игрока «Комсомольская правда» выбирает с 1994 года. В прошлом году почетная награда досталась игроку сборной России и питерского «Зенита» Юрию Жиркову.