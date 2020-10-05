254 жителя Тульской области заболели коронавирусом за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб предоставил новые данные по коронавирусу за минувшую неделю, с 29 сентября по 5 октября. По официальным данным в Тульской области от коронавируса за неделю выздоровели 257 жителей региона. О выздоровлении они узнали после получения повторных отрицательных результатов теста на «ковид». В общей сумме выздоровевших от коронавируса в области насчиталось 9347 человек.

Однако, недалеко ушло и число заболевших. Так, за минувшую неделю коронавирусная инфекция была подтверждена у 254 человек, которые были своевременно изолированы. В числе заболевших оказались жители 21 района и городского округа. Отметим, что новых случаев не установлено в Арсеньевском, Каменском, Суворовском, Тепло-Огаревском районах и рабочем поселке Новогуровский. Всего с начала эпидемии инфекцией заразились 10 347 жителей региона.

Есть и печальные данные. Так, за минувшую неделю, в Тульской области зафиксировали 12 пациентов, умерших с подтвержденным коронавирусом. Это были жители Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Кимовского и Новомосковского районов в возрасте от 60 до 80 лет. У 10 из них в анамнезе были хронические заболевания. Всего с анчала наблюения от коронавируса в области скончался 381 человек.