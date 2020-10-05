Тульские полицейские проводят усиленные рейды по "масочному" режиму Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские проводят рейды по соблюдению гражданами «масочного» режима в общественных местах. Отметим, что такой режим был введен с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. При этом, его продлили до конца этого года, а за его соблюдением усилили контроль.

Тульские полицейские проводят усиленные рейды по "масочному" режиму Фото: материалы пресс-служб

Теперь в усиленном режиме за надетыми масками граждан наблюдают правоохранительные органы и сотрудники Роспотребнадзора. Рейды проходят в общественных местах. Так, например, контролирующие органы обошли транспорт в торговых центрах. На нарушителей были составлены протоколы.

Тульские полицейские проводят усиленные рейды по "масочному" режиму Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские проводят усиленные рейды по "масочному" режиму Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские проводят усиленные рейды по "масочному" режиму Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что всех нарушителей «масочного» режима может ждать административная ответственность.