Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 октября 2020: число заболевших перевалило за 40 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 октября 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 5 октября, в Тульской области резко ухудшилась коронавирусная картина. Число заболевших перевалило за 40 человек, однако на прошлой неделе этот показатель держался в показателях 32-35 человек. Отметим, что еще вчера, 4 октября, в регионе коронавирус был подтвержден только у 38 человек. За минувшие же сутки инфекция подтвердилась у 43 жителей области. Всего, с начала наблюдения, в Тульской области было установлено 10 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вместе с резким ростом заболевших, резко упало и число выздоровевших людей. Так, за минувшие сутки, всего лишь 17 человек смогли победить «корону» и были выписаны из медучреждений. В общем количестве, число выздоровевших от коронавируса в регионе приравнялось к показателю 9 347 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 октября 2020 года

Есть и смертельные случаи. Так,с подтвержденным коронавирусов скончались еще двое жителей региона. Всего же, в Тульской области с подтвержденным «ковидом» умер 381 человек.