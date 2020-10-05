В тульском музейном квартале открылся Центр семейной истории

фото: Центр семейной истории Тула Фото: соцсети

В субботу, 3 октября в Музейном квартале Тулы открылся Центр семейной истории, который является филиалом историко-художественного музея-заповедника В.Д. Поленова. Музей расположился в нескольких корпусах на улице Благовещенской, 8.

Сейчас в музее работает выставка «Семейное дело». Она посвящена тому, как общались люди 20 века, как создавали семьи, воспитывали детей, занимались повседневными занятиями. Выставка будет работать до 4 апреля 2021 года.

Посетить музей можно только при соблюдении ограничительных мер: иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию. Центр семейной истории открыт с 9.00 до 18.00.