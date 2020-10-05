У футболиста тульского "Арсенала" обнаружили коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

У футболиста тульского «Арсенала» зафиксировали случай заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у форварда команды Александра Тудорие, однако болезнь протекает у него бессимптомно.

Отметим, что сейчас Тудорие выступает за футбольных клуб «Университатя» Крайова на правах аренды. Также известно, что в румынском клубе сейчас 13 положительных тестов на «ковид».

У Александра подписан контракт с «Арсеналом» до 2023 года. Однако, этот сезон он доиграет в румынском клубе на правах аренды в рамках Чемпионата Румынии.