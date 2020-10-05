Губернатор региона поздравил тульских педагогов с Днем учителя
Фото: Алексей ФОКИН
Сегодня, 5 октября, многие туляки празднуют День учителя. Этот праздник касается и всех тульских педагогов, и их учеников и родителей, и студентов сузов и вузов. Все поздравляют своих учителей с их Днем.
К поздравлениям присоединился и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
- Дорогие педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя!
Ваш труд всегда был и остаётся одним из самых благородных и ответственных. Вы закладываете основу для будущего наших детей, будущего Тульской области и всей страны.
Сегодня, в век цифровых технологий, задача школы – идти в ногу со временем, внедрять инновационные подходы, новые методики и программы обучения. В этом деле особенно важна роль учителя-наставника.
Настоящий учитель всегда найдет подход к ученику, подскажет, объяснит и направит по нужному пути. Поможет раскрыть таланты, сумеет воспитать тягу к саморазвитию, привить любовь к Родине.
Именно педагогам мы во многом обязаны своими достижениями и успехами во взрослой жизни.
Спасибо вам за мудрость и терпение, за внимание и заботу, которой вы окружаете своих учеников.
Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!, - говориться в поздравлении.