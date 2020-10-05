В Туле восстановили давление на Масловско-Песоченском водоводе Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 4 октября, в жители южной части Тулы снова остались с пониженным давлением. Все это произошло из-за очередной аварии на Масловско-Песоченском водоводе. Поврежденным оказался участок трубы диаметром 700 мм.

Однако, уже вечером на водоводе было восстановлено рабочее давление в системе холодного водоснабжения. Напор воды в домах туляков снова увеличился.

Отметим, что на время проведенных работ жителям раздавали бесплатную воду.