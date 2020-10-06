В Тульской области ситуация по коронавирусу тревожно стабильная и находится под контролем Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня на оперативном собрании в правительстве Тульской области была озвучена актуальная коронавирусная обстановка. Как было отмечено главой региона, что на данный момент ситуация по нескольким регионам страны ухудшается, однако в нашей области пока все идет стабильно и находится на контроле.

Так, в связи с приростом заболевших коронавирусом по стране, в Тульской области с 1 октября снова ужесточили ограничительные меры. Так, был продлен до нового года «масочный» режим, отменились массовые и публичные мероприятия, а также усилился контроль за соблюдением ограничительных мер, особенно участились проверки в заведениях индивидуальных предпринимателей и других предприятий в городе.

Туляков попросили не относиться халатно к введенным мерам и соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора.