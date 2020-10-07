УК «Левша»: Комфорт и уют для туляков

Уютный дворик дома №10 по улице Демонстрации в Туле. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В числе «отличников» сферы ЖКХ Тульской области есть и молодые компании, которые благодаря опытному руководству, профессионализму сотрудников и правильной стратегии смогли организовать эффективную работу на результат.

В этом подъезде живет человек с ограниченными возможностями здоровья, УК учла это: входная группа имеет вот такой удобный "подъемник". Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Одна из таких компаний - УК «Левша». По итогам рейтинга УК, представленного ГЖИ Тульской области 14 июля 2020 года, компания занимает твердую позицию в «зеленом» секторе. При этом работу УК «Левша» начала не так давно – около 2 лет назад.

Как удалось занять место среди лидеров сферы ЖКХ в условиях серьезной конкуренции? Как правильно выстраивать отношения между управляющей компанией и собственниками жилья? Об этом нам рассказала директор ООО УК «Левша» Юлия Акинина.

Принцип работы УК "Левша" - главное, чтобы людям было удобно! Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Юлия Константиновна, ваша компания работает на рынке почти два года. Как за короткий срок добиться таких достойных показателей?

- Да, наша компания достаточно «молодая», но у большинства сотрудников за плечами солидный опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. УК «Левша» имеет свою материально-техническую базу и все необходимое оборудование. Аварийно-диспетчерская служба функционирует круглосуточно и без выходных.

В работе мы руководствуемся принципом: управляющая компания для человека, а не человек для управляющей компании. Наша задача - слышать людей, не отворачиваться, а понять и помочь. При таком подходе человек видит, что его мнение учитывают, с ним хотят сотрудничать. В стране долго складывалась практика, когда с сотрудниками ЖЭКа было сложно разговаривать: такой подход надо искоренять! Для меня важно, чтобы в нашей компании выслушивали жителей, обратившихся с вопросом или претензией. Даже если собственник где-то не прав, важно сохранить с ним хорошие отношения, понять его позицию, не конфликтовать.

УК "Левша" достаточно «молодая», но у большинства сотрудников за плечами солидный опыт работы в ЖКХ. Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Сколько жилых объектов в зоне ответственности УК «Левша»?

- Сейчас у нас 17 домов в Советском и Зареченском округах, в большинстве это старый жилой фонд. В результате планомерной работы мы закрыты многие «кричащие» и наболевшие вопросы - годами текущие крыши, трубы, отсутствие козырьков на подъездах… Но предстоит сделать еще больше, ведь средний возраст наших домов - 40 лет.

Мы активно сотрудничаем с жителями по программе «Народный бюджет». Благодаря проекту в «наших» домах в Советском районе заменены лифты, в текущем году 4 дома в Заречье получили гранты на благоустройство придомовой территории.

- Как осуществляете связь с жителями?

- По принципу открытости и прямого диалога. Жители могут подать заявку по телефону или лично обратиться в офис. Мы стараемся работать на упреждение коммунальных проблем: лично мониторим ситуацию на объектах, не дожидаясь, пока «гром грянет»… У председателей советов домов есть номер моего телефона, решаем вопросы вместе.

- Сегодня власти города призывают туляков к активности: если работа действующей УК не устраивает, нужно выбрать нового, более надежного партнера. Есть ли у вас потенциал для увеличения количества обслуживаемых домов?

- Мы к этому готовы, возможности качественно обслуживать еще больше домов есть! Приглашаю к сотрудничеству туляков, которые пришли к выводу о необходимости смены своей УК. Звоните, приходите, мы окажем содействие на всех этапах процедуры перехода. Опыт наработан: ведь все наши дома перешли к нам из других организаций.

Здесь не только комфортно, но и зелено! Глаз радуется! Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- На пороге отопительный сезон. Готовы?

- Да, на 100%! Управляющая компания получила паспорт готовности на все обслуживаемые дома. Работа по вступлению в новый отопительный сезон ведется круглый год, чтобы зимой тепло в домах не исчезло внезапно.

- В финале вопрос не по теме… Почему «Левша»?

- Мы туляки, патриоты нашего города, а это название в духе славных исторических традиций Тулы – традиций мастеровых. Мы им и в работе соответствуем. Каждый год ставим новую планку по качеству обслуживания, чтобы жителям с нами было уютнее и удобнее.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лариса Чернова, председатель совета дома по ул. Малые Гончары, дом №8:

- Мы сделали выбор в пользу УК «Левша» в августе 2019 года. За это время сделано многое: дом освобожден от «купола» из старых деревьев, двор теперь чистый, открытый, ухоженный. Недавно мы выиграли грант по программе «Народный бюджет» - скоро у нас будут новые детская и спортивная площадки. Это просто здорово!

Любое наше обращение принимается молниеносно: Юлия Константиновна всегда на связи. Она искренне болеет за свою работу, работает с душой. Если бы все тульские УК подходили к своим задачам так ответственно, то город был еще чище и краше.

Полезный контакт

Управляющая компания «Левша»:

Тула, Красноармейский проспект, дом 20, тел. (4872) 77-00-88.

uklevsha.ru

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