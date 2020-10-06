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14 млн рублей заплатят туляки за нарушение "масочного" режима

Ужесточенные меры дают свои результаты
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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14 млн рублей заплатят туляки за нарушение "масочного" режима

14 млн рублей заплатят туляки за нарушение "масочного" режима

За соблюдением «масочного» режима продолжают следить контролирующие органы. Теперь же, с резким возрастанием числа заболевших коронавирусом «масочные» рейды стали строже и чаще. Так, за все время контроля туляки выплатят около 14 миллионов рублей за то, что не надели защитные маски в общественных местах.

Отметим, только за прошедший день сотрудники полиции задержали порядка 102 нарушителей данного режима. Однако, ужесточенные меры по обязательному ношению масок дало свои результаты. Теперь 80% посетителей магазинов и ТРЦ стали использовать средства индивидуальной защиты. Однако, на остановках и в общественном транспорте ситуация обстоит хуже — маски носят всего 40%.

Отметим, что ранее туляки более халатно относились к соблюдению «масочного» режима. С 1 октября условие обязательного ношение масок в общественных местах будет действовать до нового года. Об этом сообщили на оперативном собрании в региональном правительстве.

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