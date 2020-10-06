Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 октября 2020: 46 человек заболело и ни одного не умерло Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 6 октября, в Тульской области снова увеличилось число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки, диагноз подтвердился у 46 человек. Ими оказались жители Тулы и области, все они были своевременно изолированы. В общем же количестве, число заболевших коронавирусом в регионе составляет 10 393 человек.

Однако, есть и хорошие новости. Еще 44 жителя Тульской области смогли победить коронавирусную инфекцию. О выздоровлении стало понятно после прихода отрицательных результатов теста на COVID-19. Всего выздоровевших от «ковида» в регионе — 9 391 человек.

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 октября 2020: 46 человек заболело и ни одного не умерло

Вместе с тем, за прошедший день с подтвержденным коронавирусом не умерло ни одного человека. Однако, в общем количестве количество смертей от «короны» в регионе -составило 381 случай.