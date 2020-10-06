С 7 октября в Туле начнется отопительный сезон Фото: Алексей ФОКИН

С завтрашнего дня, с 7 октября, в Туле начнется отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города. Таким образом, тепло поступит в 3 642 многоквартирных дома, из которых 3 056 - с центральным отоплением.

Отметим, что в этом году отопительный сезон начнется заблаговременно. По правилам он стартует не позднее 5 дней, в течение которых среднесуточная температура сохраняется на уровне меньше 8 градусов. Однако, по рекомендации губернатора, в этот раз главы муниципалитетов не будут ждать температурного интервала и запускают отопление в дома и соцучреждения немного раньше.

На данный же момент в Туле батареи горячие уже в 22 социальных объектах. К ним относятся санатории, больницы и поликлиники, детские сады, школы и другие социальные учреждения.

Отметим также, что с началом отопительного сезона по Туле и области начнут работы и специальные горячие линии, телефон которых будет размещен на официальных сайтах муниципалитетов региона.