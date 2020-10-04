Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 октября 2020: 38 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Число заболевших в Тульской области вновь выросло. COVID-19 за минувшие сутки нашли у 38 человек. Среди выздоровевших - 31 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизнь 2 человек.

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Туляков призывают не игнорировать меры предосторожности. Масочный режим будет действовать до конца декабря. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Кроме того, запрещены массовые мероприятия в регионе.

В то же время в Тульской области разрешена работа ТЦ, фуд-кортов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов. Можно посещать театры, цирк, концертные площадки. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты, парки, скверы, общественные пространства.