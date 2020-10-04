Тульский "Арсенал" сыграл с "Тамбовом" в ничью Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 3 октября, в городе Саранск футболисты тульского “Арсенала” сыграли с ФК “Тамбов”. На этот раз встреча закончилась ничьей - 1:1.

Отметим, что игра прошла в рамках 10-го тура РПЛ. После встречи с тамбовскими футболистами “арсенальцы” заняли 12 строчку в турнирной таблице.

Следующая игра “Арсенала” состоится дома - на Центральном стадионе в Туле. Так, “оружейники” поборются за победу с командой “Ахмат”. Матч пройдет 9 августа в 19:00.