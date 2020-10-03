Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 октября 2020: 36 заболевших и 2 умерших Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 3 октября, в Тульской области установили новые случаи заражения, выздоровления и даже смерти от коронавируса. Число заболевших за минувшие сутки немного увеличилось, а инфекция подтвердилась у 36 жителей Тулы и области. Все они были своевременно изолированы. Всего с начала наблюдения в регионе коронавирусом заболели 10 266 человек.

Есть и хорошие новости. За минувшие сутки 47 человек в области выздоровели от коронавируса. Об этом стало известно после повторных отрицательных тестов на “ковид”. В общем количестве от “короны” в Тульской области вылечились 9 299 человек.

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 октября 2020: 36 заболевших и 2 умерших

Вместе с тем, за минувшие сутки было зафиксировано два летальных случая с подтвержденным коронавирусом. Всего с марта месяца от “ковида” в регионе умерло 377 человек.