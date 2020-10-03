В Туле увековечили память 106 подольских курсантов Фото: материалы пресс-служб

2 октября рядом с Тульским военным суворовским училищем была открыта стела в память о подольских курсантах. На памятнике увековечены имена 106 уроженцев региона.

Архивные работники за год восстановили имена туляков — курсантов пехотного и артиллерийского училищ Подольска. Они стояли насмерть, преградив врагу подступы к Москве в октябре 1941 года.

Почетные гости и участники церемонии почтили память подольских курсантов минутой молчания и возложили к стеле цветы. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула Преображенского полка.