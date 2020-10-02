В Туле пройдет полуфинал Официальной Оружейной лиги КВН

фото: Областная лига КВН город Тула Фото: соцсети

В воскресенье, 4 октября, в Туле состоится полуфинал Официальной Оружейной лиги КВН. Выступления команд начнутся в 17:00 в ГКЗ.

Так за место в финале поборются восемь команд:

1. «Любимая команда Льва Николаевича»(Тула)

2. «Макинтош» (Тверь)

3. «АкваБатя» (Москва)

4. «После отбоя»(Тула)

5. «Другая жизнь» (Алексин)

6. «Самая любимая» (Тула)

7. «Сборная подъезда» (Луховицы)

8. «Изменяя внутренний мир» (Москва)

Финальная игра состоится 9 ноября 2020 года. В результате только одна из команд сможет завоевать титул «Чемпиона «Оружейной лиги» МС КВН сезона 2020». Далее все финалисты будут рекомендованы к участию в фестивале команд КВН в г. Сочи «КиВиН-2020», который проводится каждый год.

Отметим, что посмотреть выступления КВН-щиков можно совершенно бесплатные.