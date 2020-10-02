3 октября тульский "Арсенал" сыграет с "Тамбовом" Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 3 октября, тульски «Арсенал» сыграет с «Тамбовом». Игра пройдет в городе Саранск, а начнется в 16:30.

Данный матч будет судить петербуржец Владислав Безбородов. В прошлом сезоне арбитр ФИФА был судьей матчей с участием туляков. Так, под его судейством прошли матчи «Рубин» - «Арсенал» (1:0), «Сочи» - «Арсенал» (1:2), «Динамо» - «Арсенал» (0:1).

Отметим, что все встречи тульского клуба проходят в рамках РПЛ. На данный момент «Арсенал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.