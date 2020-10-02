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Академия "Арсенал" ведет донабор туляков на занятия футболом

Просмотр детей пройдет 10 октября
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Академия "Арсенал" ведет донабор туляков на занятия футболом

Академия "Арсенал" ведет донабор туляков на занятия футболом

Фото: Алексей ФОКИН

Академия «Арсенал» приглашает юных туляков на занятия по футболу. В футбольную группу требуются мальчики от 9 до 16 лет.

Для того, чтобы начать тренировки, ребенку понадобиться:

- спортивная форма;

- обувь;

- медсправка об отсутствии противопоказаний для занятий футболом;

- справка об отсутствии контакта с больными коронавирусом, которая была выдана, не позднее 3 дней до даты просмотра;

- свидетельство о рождении.

Также, идет донабор и детей 2008-2011 годов рождения. Просмотр юных туляков состоится 10 октября в 12:00 по мск на футбольном поле стадиона СШ «Металлург» по адресу улица Кутузова, 229. Там же в 13:30 пройдет кастинг детей, рожденных в 2004 – 2007 годах.

Для просмотра, необходима предварительная запись по телефону: (4272) 52-52-87.

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