На Казанской набережной Тулы нелегально продавали сладкую вату: появилось видео с нарушителями

На Казанской набережной в Туле нелегально продавали сладкую вату. Фото: ТРО «ОПОРА РОССИИ»
Во время празднования Дня города Тулы и 500-летия возведения Тульского кремля шесть предприимчивых жителей Воронежской области решили подзаработать. На Казанской набережной они осуществляли реализацию сладкой ваты в неустановленном месте.
Фото: ТРО «ОПОРА РОССИИ»
Оборудование для приготовление лакомства в некоторых случаях оставляло желать лучшего. Покрытие с внутренней стороны облупилось. Кроме того, некоторые торговцы работали без масок и перчаток.
На шестерых жителей Воронежской области полицейские составили материалы по статье 9.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области».
Фото: ТРО «ОПОРА РОССИИ»
Их передали в УАТН администрации Тулы для составления административных протоколов и привлечения нарушителей к ответственности.
Фото: ТРО «ОПОРА РОССИИ»