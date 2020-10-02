В Туле заведующую общежития ТулГУ оштрафовали на 50 000 за коронавирусные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

Советским районным судом г.Тулы заведующая общежитием ТулГУ подвергнута штрафу в размере 50 тыс. рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В Туле в суде рассмотрели административное дело, возбужденное в отношении заведующей общежитием ТулГУ. Должностное лицо обвиняется в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Установлено, что 22 сентября главным специалистом-экспертом регионального Роспоребнадзора проведено расследование случаев заболевания студентов инфекцией, похожей на коронавирусную. Все они проживали в общежитии по адресу: ул. Оружейная, д. 1-б.

Результаты проверки показали, что заведующая студенческим общежитием не организовала проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий. Так, в здании не проводилась дезинфекция помещений и поверхностей общего пользования на 3 этаже, где размещены и проживают контактные лица по коронавирусу. Также, отсутствуют мешки для сбора использованных масок. Помимо этого, некоторые из проживающих этого этажа выходят в места общего пользования без масок.

На втором этаже в выходные дни не не проводилась уборка мест общего пользования, а уборочный инвентарь имеет маркировку не в полном объеме, а дезраствор не имеет даты приготовления.

На первом этаже в изоляторе, где временно находятся контактные люди по COVID-2019, не организовано никаких условий для соблюдения личной гигиены и мытья рук, а в туалете отсутствует вода. Также, никто не следил за обеззараживанием воздуха в коридорах, в журналов по учету времени работы облучателей и вовсе не было.

Суд признал женщину виновной в административном правонарушении. За это ей назначили штраф в размере 50 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.