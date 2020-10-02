Кому в Туле отключат газ в октябре месяце? Фото: Алексей ФОКИН

В октябре месяце в Туле сотрудники газовой службы будут проводить плановые работы по техническому обслуживанию оборудования в многоквартирных домах и герметичности газопроводов. Газовщики проверят работу плит, колонок и котлов.

В связи с этим, в домах туляков временно будет приостановлено газоснабжение. Время же приостановки газоснабжения зависит от того, когда жильцы примут у себя специалистов.

Так, газовые работы будут проходить в октябре по следующим адресам:

5 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 1.

- ул. Галкина, 34, подъезд № 1.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 1.

6 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 2.

с 14:00 до 17:00

- Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 16.

7 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Галкина, 34, подъезд № 2.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 2.

12 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Волкова, 15-б.

- ул. Галкина, 34, подъезд № 3.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 3.

13 октября

с 14:00 до 17:00

- ул. Марата, 24-а.

14 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Галкина, 34, подъезд № 4.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 4.

19 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 1.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 1.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 5.

с 14:00 до 17:00

- ул. Ф. Энгельса, 73.

20 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 2.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 2.

с 14:00 до 17:00

- ул. Демонстрации, 1-б.

21 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 3.

- ул. Волкова, 17, подъезд № 3.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 6.

26 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 1, 2.

- ул. Токарева, 80, подъезд № 7.

27 октября

с 10:00 до 17:00

- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 3, 4.

Если по каким-либо причинам не получается присутствовать дома в указанное время, то туляков просят заблаговременно сообщить в службу по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).