Кому в Туле отключат газ в октябре месяце?
Фото: Алексей ФОКИН
В октябре месяце в Туле сотрудники газовой службы будут проводить плановые работы по техническому обслуживанию оборудования в многоквартирных домах и герметичности газопроводов. Газовщики проверят работу плит, колонок и котлов.
В связи с этим, в домах туляков временно будет приостановлено газоснабжение. Время же приостановки газоснабжения зависит от того, когда жильцы примут у себя специалистов.
Так, газовые работы будут проходить в октябре по следующим адресам:
5 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 1.
- ул. Галкина, 34, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 1.
6 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Мартеновская, 27, подъезд № 2.
с 14:00 до 17:00
- Ленинский р-н, с. Осиновая Гора, ул. Восточная, 16.
7 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Галкина, 34, подъезд № 2.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 2.
12 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Волкова, 15-б.
- ул. Галкина, 34, подъезд № 3.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 3.
13 октября
с 14:00 до 17:00
- ул. Марата, 24-а.
14 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Галкина, 34, подъезд № 4.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 4.
19 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 1.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 1.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 5.
с 14:00 до 17:00
- ул. Ф. Энгельса, 73.
20 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 2.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 2.
с 14:00 до 17:00
- ул. Демонстрации, 1-б.
21 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 16-а, подъезд № 3.
- ул. Волкова, 17, подъезд № 3.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 6.
26 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 1, 2.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 7.
27 октября
с 10:00 до 17:00
- ул. Рихарда Зорге, 19-б, подъезд № 3, 4.
Если по каким-либо причинам не получается присутствовать дома в указанное время, то туляков просят заблаговременно сообщить в службу по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).