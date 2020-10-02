Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 октября 2020: 34 заболевших и 1 умерший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Число заболевших в Тульской области незначительно выросло. Ранее в сутки фиксировался COVID-19 в среднем у 30 человек. За последний день инфекция подтвердилась у 34 человек. Среди выздоровевших - 43 человека из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизнь 1 человека.

Статистика

Эпидограничения в регионе сведены к минимуму. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посещать театры, цирк, концертные площадки. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Масочный режим будет действовать до конца декабря. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Туляков призывают не игнорировать меры предосторожности.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия в регионе.