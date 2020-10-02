"Грязное" мороженое компании Unilever: полиция проверит бывших сотрудников тульского завода

Фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

В сентябре месяце в социальной сети Вконтакте в одном из тульских пабликов появилась компрометирующая публикация на тульский завод «Инмарко». В тексте бывший сотрудник (так представился автор поста), показал фотографии с производства, которые вызвали у многих людей шок. На кадрах видно, что мороженое и вафельные рожки, сходящее с конвейера валяются на полу. Причем многие сладости даже не были упакованы. Как заявил автор поста, что после этого весь товар попадает на прилавки магазинов.

Фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Чтобы защитить свои права от клеветы недоброжелателей, компания Unilever обратилась в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Тульской области с требованием проверить бывших сотрудников завода. По мнению представителей бренда, многие из этих граждан систематически распространяют ложную информацию, подрывающую репутацию компании. Так, из-за опубликованной в соцсетях новости, некоторые покупатели сейчас отказались от продукции предприятия.

Фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Правоохранители проведут проверку бывших сотрудников в течение 30 дней.