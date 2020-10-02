За дебош в тульском кафе житель Московской области получил пять лет лишения свободы

28-летний житель Московской области услышал приговор. Фото: стоп-кадр видео

28-летний житель Московской области услышал приговор. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью (3 эпизода), побои (5 эпизодов) и хулиганство.

Напомним, в начале ноября 2019 года мужчина, раздевшись до пояса, устроил дебош в одном из кафе Тулы. Перед этим гость заведения изрядно выпил. Первыми пострадали посуда и мебель. А вскоре он устроил драку с посетителями. Присутствующие, поняв, что своими силами успокоить дебошира у них не получится, вызвали правоохранителей.

Во время расследования уголовного дела мужчина содержался под стражей. Но свою вину в предъявленном обвинении так и не признал.

- Благодаря упорной и целенаправленной работе следователя по сбору доказательственной базы, вина подсудимого в совершении преступлений была полностью доказана, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Суд назначил мужчине 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.