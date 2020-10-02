Туляки о старте отопительного сезона: Правила, когда нужно ждать среднесуточную температуру в +8, устарели

Жители продолжают ждать горячие батареи в квартирах Фото: Архив "КП"

Подача тепла традиционно находится в центре внимания. Обычно старт сезона объявляется после того, как среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов в течение 5 дней. Однако в этом году губернатор призвал глав муниципалитетов начинать подачу тепла в дома заблаговременно.

Сейчас погода за окном продолжает радовать туляков. Но этого нельзя сказать о температуре, которую жители фиксируют в своих квартирах. Особенно это ощущается ночью. В связи с этим тулякам приходится утепляться. Пока батареи не стали горячими, в ход идут теплые одеяла и шерстяные носки.

- Правила, когда нужно ждать среднесуточная температуру +8 и терпеть не целую неделю, устарели и просто людоедские. Их пора корректировать. Люди должны жить в комфорте, - уверена тулячка Татьяна Гусева.

Тем не менее, пока дата старта отопительного сезона не уточняется. Как только о нем объявят, во всех муниципалитетах начнут работать горячие линии по вопросам пуска тепла.

Отметим, что в первую очередь тепло пустят в социальные объекты - детсады, школы и больницы.