Кто в Туле останется без света 2 октября?
Фото: Алексей ФОКИН
В пятницу, 2 октября, в Туле по некоторым адресам снова отключат электричество. Это будет связано с плановыми работами на объектах электроснабжения, как сообщает ТГЭС.
В связи с этим 2 октября с 9:00 до 12:00 света не будет по адресам:
ул. Коминтерна, 2-а
С 9:00 до 15:00
ул. Тургеневская, 67, 69;
ул. Гоголевская, 31;
ул. Жуковского, 51
Новомосковское ш., 19
С 9:00 до 16:00
ул. Набережная Дрейера, 60, 62
С 9:00 до 17:00
п. Трудовой, 116-137