Кто в Туле останется без света 2 октября? Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 2 октября, в Туле по некоторым адресам снова отключат электричество. Это будет связано с плановыми работами на объектах электроснабжения, как сообщает ТГЭС.

В связи с этим 2 октября с 9:00 до 12:00 света не будет по адресам:

ул. Коминтерна, 2-а

С 9:00 до 15:00

ул. Тургеневская, 67, 69;

ул. Гоголевская, 31;

ул. Жуковского, 51

Новомосковское ш., 19

С 9:00 до 16:00

ул. Набережная Дрейера, 60, 62

С 9:00 до 17:00

п. Трудовой, 116-137