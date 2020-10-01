В Тульской области свыше 1000 человек пойдут служить по осеннему призыву Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области начался осенний призыв на военную службу. Старт ему был дан сегодня, 1 октября 2020 года. Так, отдавать долг отчизне пойдет свыше 1000 новобранцев. Призывники направлены во все виды Вооружённых Сил и рода войск, а также в другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба.

Большая часть будет служить на территории Западного военного округа. 20 призывников будут направлены в научно-производственную роту, а 15 призывников отобраны в пятую научную роту военно-инновационного технополиса Минобороны в Анапе.

Однако, в не совсем благоприятных эпидусловиях в военных комиссариатах работа проходит по всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы избежать вспышки заболевания коронавирусом среди военных частей. Так, в комиссариатах :

- работают медицинские посты, где проводят барьерный осмотр, прибывающих граждан;

- исключен прием других граждан, кроме призывников;

- на территорию военкомата не допускаются люди с повышенной температурой тела, а также с признаками ОРВИ;

- усилен контроль за режимом проветривания помещений, а также влажной дезинфицирующей уборки;

- областной сборный пункт будет обрабатываться силами и средствами подразделения РХБЗ 106-й воздушно-десантной дивизии;

- призывники будут обеспечиваться средствами личной гигиены и индивидуальной защиты;

- на сборном пункте будет организовано экспресс-тестирование.