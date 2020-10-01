В Туле при поддержке «Единой России» организован концерт в честь пожилых людей Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 1 октября, в честь Международного дня пожилых людей в Центре культуры и досуга (ДК металлургов) прошло праздничное мероприятие. Помощь в его проведении учреждению оказал Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников «Единой России» и партийный проект «Старшее поколение». Для пенсионеров Пролетарского округа подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов представителей «серебряного» возраста «Нам года не беда» и «Помню, я еще молодушкой была». Этот хореографический ансамбль на протяжении семи лет сотрудничает с региональным отделением «Единой России», а с прошлого года получает поддержку своих инициатив еще и по линии ЦПГИ.

Как рассказала руководитель коллектива Наталья Соловьева, средний возраст участниц женского коллектива – 70 лет, но активности и энергии им не занимать! Больше того, они с радостью делятся ею с земляками, даря зрителям добро, улыбки, положительные эмоции и отличное настроение.

Сегодня в творческом репертуаре «молодушек» уже 16 ярких, фольклорных танцев, артисты активно гастролируют по всей области, радуя своими выступлениями подопечных социальных учреждений.

Поблагодарить коллектив за активность и сотрудничество, поздравить их и всех собравшихся с праздником приехала региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алёшина. Она пожелала танцевальному ансамблю новых творческих успехов, развития и исполнения всех намеченных планов, в том числе, и в рамках партнерского взаимодействия с партией.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алёшина Фото: материалы пресс-служб

– С этим необыкновенным, ярким коллективом нас связывает давняя дружба, и мы всегда готовы им помочь, – рассказала Галина Ивановна. – Они дарят своим ровесникам праздник, позитив и показывают пример активного долголетия, пример душевной молодости! В рамках наших проектов мы предоставляем для артистов транспорт, изготавливаем полиграфическую продукцию, организуем информационное сопровождение выездных концертов, решаем различные организационные вопросы.

Фото: материалы пресс-служб

Говоря о совместной работе партийного проекта «Старшее поколение» и ЦПГИ, Галина Алешина также рассказала, что поддержка оказывается общественным объединениям пожилых людей, занимающимся оздоровительными и досуговыми программами. Например, это творческий коллектив «Лейся, песня» при Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», а также клубы любителей скандинавской ходьбы.

Фото: материалы пресс-служб