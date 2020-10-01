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В Туле при поддержке «Единой России» организован концерт в честь пожилых людей

Он организован при содействии Центра поддержки гражданских инициатив в рамках социального проекта «Единой России»
Источник:kp.ru
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В Туле при поддержке «Единой России» организован концерт в честь пожилых людей

В Туле при поддержке «Единой России» организован концерт в честь пожилых людей

Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 1 октября, в честь Международного дня пожилых людей в Центре культуры и досуга (ДК металлургов) прошло праздничное мероприятие. Помощь в его проведении учреждению оказал Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников «Единой России» и партийный проект «Старшее поколение». Для пенсионеров Пролетарского округа подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов представителей «серебряного» возраста «Нам года не беда» и «Помню, я еще молодушкой была». Этот хореографический ансамбль на протяжении семи лет сотрудничает с региональным отделением «Единой России», а с прошлого года получает поддержку своих инициатив еще и по линии ЦПГИ.

Как рассказала руководитель коллектива Наталья Соловьева, средний возраст участниц женского коллектива – 70 лет, но активности и энергии им не занимать! Больше того, они с радостью делятся ею с земляками, даря зрителям добро, улыбки, положительные эмоции и отличное настроение.

Сегодня в творческом репертуаре «молодушек» уже 16 ярких, фольклорных танцев, артисты активно гастролируют по всей области, радуя своими выступлениями подопечных социальных учреждений.

Поблагодарить коллектив за активность и сотрудничество, поздравить их и всех собравшихся с праздником приехала региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алёшина. Она пожелала танцевальному ансамблю новых творческих успехов, развития и исполнения всех намеченных планов, в том числе, и в рамках партнерского взаимодействия с партией.

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алёшина

Региональный координатор партпроекта «Старшее поколение», депутат Тульской областной Думы, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Галина Алёшина

Фото: материалы пресс-служб

– С этим необыкновенным, ярким коллективом нас связывает давняя дружба, и мы всегда готовы им помочь, – рассказала Галина Ивановна. – Они дарят своим ровесникам праздник, позитив и показывают пример активного долголетия, пример душевной молодости! В рамках наших проектов мы предоставляем для артистов транспорт, изготавливаем полиграфическую продукцию, организуем информационное сопровождение выездных концертов, решаем различные организационные вопросы.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Говоря о совместной работе партийного проекта «Старшее поколение» и ЦПГИ, Галина Алешина также рассказала, что поддержка оказывается общественным объединениям пожилых людей, занимающимся оздоровительными и досуговыми программами. Например, это творческий коллектив «Лейся, песня» при Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», а также клубы любителей скандинавской ходьбы.

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

Фото: материалы пресс-служб

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