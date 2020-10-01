В отношении пропавшей несовершеннолетней тулячки из Барсуков противоправных действий не совершалось Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 1 октября, сотрудники полиции нашли пропавшую три дня назад 13-летнюю девочку из поселка Барсуки. Новость о ее пропаже взбудоражила региональные СМИ, на поиски были ориентированы силы УМВД и «Лизы Алерт». К счастью, подросток была найдена живой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Отметим, что в отношении девочки во время ее отсутствия противоправных действий не совершалось, об этом сообщили в УМВД России по региону.

Напомним, что подросток пропала еще 28 сентября около 15.00, но о ее пропаже мама сообщила полицейским лишь 29 числа. Вместе с ней в розыск был объявлен сожитель матери, который исчез вместе с девочкой. По данному делу в следственном комитете было возбуждено уголовное дело.

На данный момент девочка-подросток находится в отделе полиции, с ней работают правоохранители, психологи и педагоги. Детали происшествия устанавливаются.

Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой, в случае владения какой-либо информации о Станиславе Гусельникове (сожитель женщины), просят сообщать по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.