Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 октября 2020: 35 заболевших и 3 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области количество выздоровевших превышает, число заразившихся. За минувшие сутки заболели 35 человек. Среди выздоровевших - 38 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизни 3 человек.

Статистика

Эпидемиологические ограничения в регионе сведены к минимуму. В Тульской области открыты парки, скверы, общественные пространства. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Можно посетить спектакли, цирковые представления и концерты. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты.

Масочный режим будет действовать до конца декабря. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Кроме того, запрещены массовые мероприятия в регионе.