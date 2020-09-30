2 октября на улице Рязанской возле Суворовского училища будет ограничено движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

2 октября на территории перед Тульским суворовским военным училищем состоится торжественная церемония открытия стелы памяти курсантов Подольских училищ, которые в свою очередь родились или проживали на территории Тульской области.

В связи с этим, 2 октября на улице Рязанской будут введены следующие ограничения движения:

с 00:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на съезде с ул. Рязанской к Тульскому суворовскому военному училищу;

с 11:00 до 14:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств на съезде с ул. Рязанской к Тульскому суворовскому военному училищу.

Советуем водителям заблаговременно учитывать свой маршрут и выбирать пути объезда.