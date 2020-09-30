В центре Тулы у корпуса ТулГУ рухнули строительные леса

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 30 сентября, в центре Тулы произошло строительно ЧП. О нем в социальных сетях сообщили очевидцы. Так, на здании ремонтируемого корпуса №9 ТулГУ, что находится возле автовокзала, обвалились строительные леса.

Обвалились у лесов верхние ярусы. Однако, все обошлось — в происшествии никто не пострадал. Спасла от возможной трагедии защитная сетка и столбы ЛЭП.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Как предполагают туляки, что такое могло произойти из-за слабого крепления и сильного ветра.