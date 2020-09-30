При восстановлении цоколя последней водоразборной будки в Туле, активисты нашли интересную находку Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Работы по спасению последней водоразборной будки в Туле продолжаются. Так, 26 сентября в социальных сетях поделились новостью о том, что ко Дню города рабочие закончили восстанавливать цоколь здания. Там воссоздали известняковый камень, который ранее служил облицовкой оригинального цоколя. Те места, которые со временем утеряли свою облицовку, обзавелись камнем аналогичного строения того же периода с ул. Пирогова.

фото: Тула ушедшего века Фото: соцсети

Однако, вовремя работ туляки обнаружили интересную деталь в виде отпечатков древних раковин и ракушек. Они остались на известняке цоколя. Тем самым, как предположили активисты, эта будка сохранила в себе память о древнем море, которое покрывало территорию нашей области много миллионов лет назад.

фото: Тула ушедшего века Фото: соцсети

Помимо этого, в ходе восстановительных работ, в цоколь были вмонтированы оригинальные кронштейны с западного фасада, которые в свое время были опорой для столешницы. Далее будут проходить работы по установке сруба.