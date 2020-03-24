Можно ли защититься от коронавируса?

Врач-инфекционист Королева Елена Геннадьевна и врач-пульмонолог Волобуева Анастасия Сергеевна Фото: Диана СОЛДАТЧЕНКОВА

- Существуют ли какие-либо иммунные или противовирусные препараты для профилактики коронавируса?

- К сожалению, таких препаратов пока не существует. Иммуностимуляторы (или иммуномодуляторы) не способны справиться ни с одной вирусной инфекцией. Кроме того, у таких препаратов существуют и побочные эффекты, которые могут, наоборот, нарушить функциональное состояние организма.

Конечно, есть препараты, которые действуют конкретно против гриппа, задерживают его развитие. Но следует знать, что все препараты, которые работают при гриппе, не работают против коронавируса.

Во избежание заболевания COVID-2019, как и другими вирусными инфекциями, рекомендуется придерживаться общих профилактических принципов: ведение здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий (чаще мыть руки, избегать большого скопления людей, при необходимости носить маску и др.), поддержание иммунитета естественным путем.

- Как осуществляется контроль за возможностью распространения коронавируса в общественном транспорте, маршрутках?

- В сложившейся ситуации лучше всего избегать использования общественного транспорта, так как проконтролировать распространение в нем какой-либо инфекции на 100% не возможно. Обезопасить себя можно только путем самоизоляции и наличием личной гражданской ответственности, которая заключается в том, чтобы по возможности избегать пребывания в общественных местах и местах большого скопления народа. Также следует помнить, что наиболее безопасное расстояние для избежания заражения какой-либо вирусной инфекцией – 2-3 метра друг от друга.

- Как отличить коронавирус от ОРВИ?

- Сказать, что COVID-2019 глобально отличается от других, ранее изученных видов каронавируса нельзя. Единственное, что можно отметить в данном случае, это более сильное проявление кашля и практически во всех случаях отмечается повышение температуры. Причем она не всегда может достигать высоких отметок, как, например, при гриппе.

- Спасает ли от коронавируса антисептик? И чем можно заменить антисептическое средство в сложившихся условиях его дефицита?

- Частая обработка рук антисептиком способна защитить вас не только от коронавируса, но и от других вирусных инфекций, которые передаются контактным путем.

При отсутствии антисептика его можно заменить любым спиртосодержащим раствором: настойкой боярышника, календулы, борным спиртом и даже водкой.

- Если у человека бронхиальная астма, то какова для него реальная опасность заражения коронавирусом?

- Вероятность заражения ничем не отличается от других случаев, а вот течение заболевания у человека с астмой, к сожалению, скорее всего, будет проходить намного тяжелее.

- Защищает ли от проникновения инфекции медицинская маска?

- На сегодняшний момент установлено, что для здорового человека маски бессмысленны. Использование медицинских масок, скорее, зависит от гражданской ответственности тех людей, у которых присутствуют симптомы респираторного заболевания. Им настоятельно рекомендуется в этот период находиться дома, так как в данный момент они являются основным источником распространения инфекции.

- Можно ли получить больничный в период самоизоляции?

- Существует распоряжение Роспотребнадзора, в соответствии с которым на период самоизоляции выдаются больничные листы. На протяжении установленных 14-и дней человек абсолютно законно может находиться дома. Но в этом случае при появлении каких-либо признаков заболевания необходимо не самостоятельно идти в поликлинику, а обязательно вызвать на дом врача или скорую помощь.

- Какие существуют пути передачи коронавируса?

- Коронавирус, как и все остальные группы вирусов, передается путем попадания на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Контактный способ передачи возможен лишь в том случае, если вирус от инфицированного человека попадет на какую-либо поверхность (поручни, ручки дверей и т. д.), а затем через соприкосновение с этой поверхностью руками здорового человека проникнет в его организм – почесали глаз, нос, дотронулись до рта. Поэтому рекомендуется как можно чаще мыть или обрабатывать руки антисептиком и как можно меньше держать их у лица.

- В связи с закрытием школ на карантин может ли мама, находясь дома с ребенком, оформить себе больничный?

- По закону это возможно, если ребенок не достиг 7-и лет, т. е. находится в дошкольном возрасте. И это только в том случае, если дошкольная организация официально пребывает на карантине.

- В каком случае необходимо вызывать врача на дом при ухудшении самочувствия?

- При признаках респираторного заболевания в любом случае нужно вызывать доктора на дом, а не ходить в поликлинику самостоятельно. Более того, сейчас все врачи стараются проводить осмотр пациентов на дому. Для этого достаточно позвонить в поликлинику и обозначить свои симптомы.

Будьте внимательны к себе и своим близким! Не болейте!