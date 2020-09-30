Туляки, вернувшиеся из Крыма, Карелии, Алтая и Краснодара, будут сдавать тест на коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

Тульским работодателям порекомендовали проверять своих сотрудников на COVID-19. В частности это касается тех работников, которые вернулись из заграничных поездок.

Однако, не только вернувшихся из других стран теперь стоит проверять на коронавирус. В число опасных для посещения мест попали и некоторые отечественные регионы. В этот список попали: Республика Крым, Республика Карелия, Алтайский и Краснодарский край. Людям, прибывшим оттуда, тоже следует сдавать тест на коронавирус для личной и социальной безопасности.

Об этом сообщил комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.