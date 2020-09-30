«Единая Россия» объявляет о старте 10-го юбилейного конкурса творческих работ «Память»

Ежегодно тематика патриотического конкурса, инициированного «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Историческая память», связывается с событиями и героями Великой Отечественной войны. За все время проведения творческого состязания оно объединило более 20 тысяч человек! Это говорит о том, что со временем интерес подрастающего поколения к героическим страницам нашей истории не только не угасает, а наоборот – растет. Организаторы стараются сделать так, чтобы каждый раз конкурс был уникальным: ежегодно в него добавляются новые, интересные номинации, чтобы возможность проявить себя была у всех желающих.

В этом году конкурс решили посвятить главной региональной дате – 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев Фото: материалы пресс-служб

– Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не просто главный туристический символ и древнейшая достопримечательность города, это его сердце! – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Здесь сплелись многовековая история и современность, ратные победы и трудовые свершения туляков, культурная и духовная жизнь родного края. Мы гордимся мощью и силой предков, храним великое историческое наследие, живем и трудимся ради процветания малой родины!

Кстати, знаменательный исторический повод – 500-летие Тульского кремля стал ключевым в организации еще одной ежегодной акции «Единой России» – туристического проекта «Своими глазами». Он проводится в регионе уже пять лет при поддержке депутата Госдумы РФ Николая Петрунина в рамках партийных проектов «Культура малой родины» и «Историческая память». Участниками проекта уже стали более 11 тысяч человек.

В связи с юбилейной датой в этом году были разработаны специальные тематические маршруты по кремлю и городам Большой засечной черты. Участники проекта побывали в музеях «Тульский кремль» и «Тульский музей оружия», посетили историко-культурные объекты Венева, Крапивны, Белева, Богородицка.

В этом году конкурс решили посвятить главной региональной дате – 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Фото: материалы пресс-служб

В основном, проект охватил экскурсионными поездками работников культуры и библиотек из всех муниципальных районов области. Как рассказали участники туров, при некоторых районных и сельских библиотеках организованы «Клубы путешественников», различные кружки. Здесь ведется большая патриотическая работа и, конечно, краеведческое направление – оно будет весьма полезно для участников конкурса «Память» с «кремлевской» тематикой.

Старт ему дан 30 сентября. Как и прежде, конкурс пройдет в два этапа: муниципальный и региональный. На первом – будут отбираться победители в каждом муниципальном образовании нашей области. На региональном этапе определятся областные лидеры, главные финалисты.

В основном, проект охватил экскурсионными поездками работников культуры и библиотек из всех муниципальных районов области. Фото: материалы пресс-служб

Всего в конкурсе объявлено четыре творческие номинации:

– «Тульский кремль» (в номинации участвуют рисунки, аппликации с изображением Тульского кремля в различные исторические периоды, техники исполнения аппликации не ограничены);

– «День рождения Тульского кремля» (в номинации участвуют пластилиновые картины и рисунки из пластилина на тему празднования юбилея Тульского кремля);

– «Все дороги ведут в Тульский кремль» (в номинации принимают участие стихи о Тульском кремле – они могут быть как напечатаны, так и переданы в виде видеозаписи декламирования произведения).

– «Тульский кремль сквозь века» (принимаются видеоролики, видеопрезентации об истории кремля, о связанных с ним интересных событиях вашей жизни, о современном состоянии кремля, либо видеозапись флешмоба, посвященного Тульскому кремлю).

В первых трех номинациях участвуют работы, переданные в местные отделения партии «Единой России». Четвертая номинация проходит в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

В конкурсе свой талант могут проявить участие учащиеся общеобразовательных учреждений области с 1 по 11-й класс, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений.

Итоги будут подведены в феврале 2021 года.

С информацией о проведении конкурса можете ознакомиться по ссылкам:

1. Положение о конкурсе «Память».

2. Приложение 1. Заявка.

3. Приложение 2.1. Согласие на обработку персональных данных.

4. Приложение 2.2. Согласие законных представителей на обработку персональных данных.

5. Приложение 3. Местные отделения Партии.

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