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«Единая Россия» объявляет о старте 10-го юбилейного конкурса творческих работ «Память»

В этом году он посвящен 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты
Источник:kp.ru
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«Единая Россия» объявляет о старте 10-го юбилейного конкурса творческих работ «Память»

«Единая Россия» объявляет о старте 10-го юбилейного конкурса творческих работ «Память»

Ежегодно тематика патриотического конкурса, инициированного «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Историческая память», связывается с событиями и героями Великой Отечественной войны. За все время проведения творческого состязания оно объединило более 20 тысяч человек! Это говорит о том, что со временем интерес подрастающего поколения к героическим страницам нашей истории не только не угасает, а наоборот – растет. Организаторы стараются сделать так, чтобы каждый раз конкурс был уникальным: ежегодно в него добавляются новые, интересные номинации, чтобы возможность проявить себя была у всех желающих.

В этом году конкурс решили посвятить главной региональной дате – 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев

Фото: материалы пресс-служб

– Судьба Тулы неразрывно связана с кремлем. Это не просто главный туристический символ и древнейшая достопримечательность города, это его сердце! – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Здесь сплелись многовековая история и современность, ратные победы и трудовые свершения туляков, культурная и духовная жизнь родного края. Мы гордимся мощью и силой предков, храним великое историческое наследие, живем и трудимся ради процветания малой родины!

Кстати, знаменательный исторический повод – 500-летие Тульского кремля стал ключевым в организации еще одной ежегодной акции «Единой России» – туристического проекта «Своими глазами». Он проводится в регионе уже пять лет при поддержке депутата Госдумы РФ Николая Петрунина в рамках партийных проектов «Культура малой родины» и «Историческая память». Участниками проекта уже стали более 11 тысяч человек.

В связи с юбилейной датой в этом году были разработаны специальные тематические маршруты по кремлю и городам Большой засечной черты. Участники проекта побывали в музеях «Тульский кремль» и «Тульский музей оружия», посетили историко-культурные объекты Венева, Крапивны, Белева, Богородицка.

В этом году конкурс решили посвятить главной региональной дате – 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

В этом году конкурс решили посвятить главной региональной дате – 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты.

Фото: материалы пресс-служб

В основном, проект охватил экскурсионными поездками работников культуры и библиотек из всех муниципальных районов области. Как рассказали участники туров, при некоторых районных и сельских библиотеках организованы «Клубы путешественников», различные кружки. Здесь ведется большая патриотическая работа и, конечно, краеведческое направление – оно будет весьма полезно для участников конкурса «Память» с «кремлевской» тематикой.

Старт ему дан 30 сентября. Как и прежде, конкурс пройдет в два этапа: муниципальный и региональный. На первом – будут отбираться победители в каждом муниципальном образовании нашей области. На региональном этапе определятся областные лидеры, главные финалисты.

В основном, проект охватил экскурсионными поездками работников культуры и библиотек из всех муниципальных районов области.

В основном, проект охватил экскурсионными поездками работников культуры и библиотек из всех муниципальных районов области.

Фото: материалы пресс-служб

Всего в конкурсе объявлено четыре творческие номинации:

– «Тульский кремль» (в номинации участвуют рисунки, аппликации с изображением Тульского кремля в различные исторические периоды, техники исполнения аппликации не ограничены);

– «День рождения Тульского кремля» (в номинации участвуют пластилиновые картины и рисунки из пластилина на тему празднования юбилея Тульского кремля);

– «Все дороги ведут в Тульский кремль» (в номинации принимают участие стихи о Тульском кремле – они могут быть как напечатаны, так и переданы в виде видеозаписи декламирования произведения).

– «Тульский кремль сквозь века» (принимаются видеоролики, видеопрезентации об истории кремля, о связанных с ним интересных событиях вашей жизни, о современном состоянии кремля, либо видеозапись флешмоба, посвященного Тульскому кремлю).

В первых трех номинациях участвуют работы, переданные в местные отделения партии «Единой России». Четвертая номинация проходит в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».

В конкурсе свой талант могут проявить участие учащиеся общеобразовательных учреждений области с 1 по 11-й класс, а также студенты средних специальных и высших учебных заведений.

Итоги будут подведены в феврале 2021 года.

С информацией о проведении конкурса можете ознакомиться по ссылкам:

1. Положение о конкурсе «Память».

2. Приложение 1. Заявка.

3. Приложение 2.1. Согласие на обработку персональных данных.

4. Приложение 2.2. Согласие законных представителей на обработку персональных данных.

5. Приложение 3. Местные отделения Партии.

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