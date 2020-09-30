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В Тульской области заработают "горячие линии" по вопросам отопления

Телефоны служб будут размещены на сайтах муниципалитетов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области заработают "горячие линии" по вопросам отопления

В Тульской области заработают "горячие линии" по вопросам отопления

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская область во всю готовится к началу отопительного сезона. Так, региональные теплосети и котельные уже на 99% готовы к началу отопительной работы.

Вместе с запуском тепла в дома жителей региона и другие учреждения, в Тульской области заработают еще и «горячие линии» по отоплению. Так, население сможет оперативно обратиться за помощью по возникающим тепловым вопросам, особенно в аварийных ситуациях. Телефоны горячих линий будут размещены на официальных сайтах каждого муниципалитета (района области).

Напомним, что отопительный сезон в Тульской области начнется заблаговременно, до достижения минимального температурного порога.

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