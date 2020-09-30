В Тульской области заработают "горячие линии" по вопросам отопления Фото: Алексей ФОКИН

Тульская область во всю готовится к началу отопительного сезона. Так, региональные теплосети и котельные уже на 99% готовы к началу отопительной работы.

Вместе с запуском тепла в дома жителей региона и другие учреждения, в Тульской области заработают еще и «горячие линии» по отоплению. Так, население сможет оперативно обратиться за помощью по возникающим тепловым вопросам, особенно в аварийных ситуациях. Телефоны горячих линий будут размещены на официальных сайтах каждого муниципалитета (района области).

Напомним, что отопительный сезон в Тульской области начнется заблаговременно, до достижения минимального температурного порога.