4 октября из-за масштабной велогонки перекроют дорогу Тула-Белев Фото: Алексей ФОКИН

4 октября в Тульской области временно изменится движение транспорта по трассе Тула-Белев. Так, с самого утра по прямой дороге от Тулы до Белева нельзя будет доехать, она будет перекрыта.

Это связано с проведением масштабной велогонки Gran Fondo Russia в Дубенском районе. Отметим, что данное мероприятие проходит для региона впервые. Маршрут гонки как раз по трассе Тула-Белев и закольцован. Старт и финиш гонки будет в селе Воскресенское.

В связи с этим, 3 октября с 09:00 до 15:00 по мск будет запрещено движение всех видов транспортных средств по следующим автодорогам:

Тула – Белев (с км 37по км 50)

Тула – Белев - а/п к н.п. Дубна (с км 0 по км 13)

Дубна – Скоморошки - Тула – Белев (с км 1по км 13)

Для проезда в Тулу из Суворовского, Дубенского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов необходимо пользоваться автодорогами:

Щекино-Одоев-Арсеньево

Тула-Белев-Никольское-Крапивна

Дубна-Ново-Павшино-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань

Так например, по автодороге Дубна-Ново-Павшино-Калуга-Тула-Михайлов-Рязань можно выехать на автодорогу федерального значения Р-132 «Золотое Кольцо», а для проезда в Тулу из Суворовского, Белевского, Одоевского, Арсеньевского районов можно воспользоваться автодорогой Щекино-Одоев-Арсеньево с выездом на автодорогу федерального значения М-2 Крым, либо в н.п. Крапивна, повернув налево, выехать на автодорогу «Тула-Белев».

Чтобы проехать из населённых пунктов, находящихся в составе автомобильной дороги Тула-Белев, от примыкания к н.п. Шатово, необходимо двигаться по направлению к н.п. Одоев, где есть выезд к автодороге Щекино-Одоев-Арсеньево.