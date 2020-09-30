Коронавирус в Тульской области, последние новости на 30 сентября 2020: 34 заболевших и 39 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 30 сентября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 30 сентября, в Тульской области подтверждено 34 новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные поступили от оперштаба за минувшие сутки. В общем количестве, число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе — 10 161 человек.

Вместе с тем, за минувшие сутки 39 человек смогли вылечиться от коронавируса. О своем выздоровлении жители Тульской области узнали после прихода отрицательных повторных тестов на COVID-19. В общем количестве число выздоровевших от коронавируса в регионе достиг показателя 9171 человек.

Однако продолжаются и смертельные случаи. Так, за прошедший день официально зафиксировали смерть одного жителя региона, у которого был подтвержден коронавирус. Всего от «ковида» в регионе скончался 371 человек.