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Свыше 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации за газ в Тульской области

Три должника обещали выплатить долг в разгар отопительного сезона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Свыше 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации за газ в Тульской области

Свыше 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации за газ в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

1 млрд 168 млн рублей задолжали теплоснабжающие организации Тульской области за газ. Такие цифры были получены на 1 сентября 2020 года.

Такую сумму накопили три ТСО, что на 160 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что 10 из 42 теплоснабжающих организаций на начало осени вообще не имели просроченной задолженности, а другие снизили показатель долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, три газовых должника пообещали погасить невыплаченную сумму в разгар отопительного сезона, т.е. в ноябре-декабре месяце.

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