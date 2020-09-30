Свыше 1 млрд рублей задолжали теплоснабжающие организации за газ в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

1 млрд 168 млн рублей задолжали теплоснабжающие организации Тульской области за газ. Такие цифры были получены на 1 сентября 2020 года.

Такую сумму накопили три ТСО, что на 160 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что 10 из 42 теплоснабжающих организаций на начало осени вообще не имели просроченной задолженности, а другие снизили показатель долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, три газовых должника пообещали погасить невыплаченную сумму в разгар отопительного сезона, т.е. в ноябре-декабре месяце.